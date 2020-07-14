فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:اعلنت الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

•حالات الشفاء: تسجيل 59 حالة تعافٍ، 39 في الخليل ، 19 نابلس، بيت لحم، حالة في طولكرم.

• الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 18 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

- إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 6372

- عدد حالات التعافي: 1317

- عدد حالات الوفاة: 45

• تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (108): مدينة القدس 108.

محافظة رام الله والبيرة (1): بيتونيا 1

محافظة الخليل (158): مدينة الخليل 21، حلحول 5، يطا 18، بني نعيم 2، دورا 22، الظاهرية 2، بيت أمر 2، بيت كاحل 33، ترقوميا 11، سعير 2، مخيم العروب 16، الشيوخ 2، صوريف 2، نوبا 2، الرماضين 1، إذنا 17.

محافظة طولكرم (1): علار: 1.

محافظة بيت لحم (18): مدينة بيت لحم 7، مخيم الدهيشة 2، الدوحة 2، الخضر 5، الجبعة 1، واد النيص 1.

محافظة سلفيت (6): مردا 3، سلفيت 1، دير استيا 1، كفل حارس 1.

محافظة جنين (3): يعبد 1، قباطية 1، الزبابدة 1.

محافظة نابلس (4): مخيم عسكر 4.