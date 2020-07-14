 وطنا نيوز -فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة
التاريخ : 14-07-2020 12:34:25 المشاهدات: 1859

وطنا اليوم-عمان:اعلنت الصحة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
•حالات الشفاء: تسجيل 59 حالة تعافٍ، 39 في الخليل ، 19 نابلس، بيت لحم، حالة في طولكرم.
• الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 18 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي
- إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 6372
- عدد حالات التعافي: 1317
- عدد حالات الوفاة: 45
• تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (108): مدينة القدس 108.
محافظة رام الله والبيرة (1): بيتونيا 1
محافظة الخليل (158): مدينة الخليل 21، حلحول 5، يطا 18، بني نعيم 2، دورا 22، الظاهرية 2، بيت أمر 2، بيت كاحل 33، ترقوميا 11، سعير 2، مخيم العروب 16، الشيوخ 2، صوريف 2، نوبا 2، الرماضين 1، إذنا 17.
محافظة طولكرم (1): علار: 1.
محافظة بيت لحم (18): مدينة بيت لحم 7، مخيم الدهيشة 2، الدوحة 2، الخضر 5، الجبعة 1، واد النيص 1.
محافظة سلفيت (6): مردا 3، سلفيت 1، دير استيا 1، كفل حارس 1.
محافظة جنين (3): يعبد 1، قباطية 1، الزبابدة 1.
محافظة نابلس (4): مخيم عسكر 4.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق