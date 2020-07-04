الرئيسية | عربي و دولي وفاة رضيع (12 يوماً) بفيروس كورونا في فلسطين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة صباح الثلاثاء عن وفاة أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا، من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة في تصريح مقتضب بـ"وفاة أصغر مصاب بكورونا في فلسطين (طفل ١٢ يومًا) من يطا بمحافظة الخليل.

وبوفاة الرضيع؛ يرتفع عدد الوفيات في المحافظات إلى 45 جراء فيروس كرورونا.

ووفق أحدث أرقام أصدرتها وزارة الصحة مساء أمس؛ فإن العدد الإجمالي للحالات النشطة وصل إلى 6142، فيما يبلغ عدد التعافي من الفيروس 1258.

الى ذلك أصدر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة مساء اليوم الإثنين، إغلاق المدينة بشكل كامل ومنع الحركة منذ مساء هذه الليلة وحتى صباح يوم غد، حتى يتم تحديد خارطة المخالطين بشكل نهائي، حيث أن المخالطين يتوزعون على عدة أحياء من المدينة.

يأتي ذلك بناءً على تزايد عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المدينة، واستناداً إلى توصيات لجنة الطوارئ الطبية، وفق تصريح نشرته المحافظة في صفحتها على (فيسبوك).

وأضاف: تم الإيعاز إلى المؤسسة الأمنية بتطبيق إجراءات مشددة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال عملها، فيما قامت وزارة الصحة بسحب 160 عينة من المخالطين تم إرسالها إلى المختبرات المركزية ننتظر نتائجها.

وقال محافظ قلقيلية: إن الطواقم الطبية ما زالت تعمل على سحب عينات أخرى من المخالطين حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة، وستبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم لتقييم الأوضاع أولاً بأول واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للحالة الوبائية.

كما ناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك بتاتاً، وتحت طائلة المسؤولية.

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