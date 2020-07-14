الرئيسية | عربي و دولي لأول مرة.. قرار سعودي هام يخص صلاة عيد الأضحى

وطنا اليوم--عمان:قررت السلطات السعودية عدم إقامة صلاة العيد في الساحات المكشوفة، للمرة الأولى، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة، بحسب الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا في المملكة.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودي، عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، فروع الوزارة بمناطق المملكة، باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى للعام الجاري في المساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة.

وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية، بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية، للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فيروس كورونا، بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت به اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

وكانت السعودية قد اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر حتى دخول وقت صلاة العيد، عبر مكبرات الصوت الخارجية، مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملك

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