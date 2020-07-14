الرئيسية | عربي و دولي أغلاق المطاعم ودور السينما في كاليفورنيا بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، بأغلاق دور السينما والمطاعم والحانات، التي تحتوي على أماكن لاستقبال الزبائن في صالات داخلية، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية، وذلك أعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب لوس انجلوس تايمز. وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، إنّ القرار يشمل أيضاً الكنائس والشركات وصالات التمارين الرياضية ومراكز التسوّق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية التي تجرى في قاعات مغلقة، وذلك في ثلاثين من المقاطعات الأكثر تضرّراً بالوباء، لا سيّما مدينة لوس أنجلوس المكتظة بالسكان.

وأوضح أنّ القرار اتّخذ بعدما ارتفعت حالات دخول المستشفيات، ولا سيّما إلى أقسام العناية المركّزة، لمعالجة أعراض الإصابة في الولاية الواقعة في غرب البلاد، والتي كانت قد بدأت في أيار بتخفيف قيود الإغلاق.

وسجلت كاليفورنيا 8258 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأحد، ما يرفع حصيلتها الإجمالية إلى نحو 330 ألف إصابة بينها أكثر من سبعة آلاف وفاة.

وجاء الإعلان في وقت أعلن فيه مسؤولو القطاع التعليمي في لوس أنجليس وسان دييغو، أن المدارس ستبقى مغلقة عند بدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل، وأنّ حصص الدراسة ستقتصر على التعلّم عن بُعد عبر الإنترنت.









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