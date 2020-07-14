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أغلاق المطاعم ودور السينما في كاليفورنيا بسبب كورونا
وطنا اليوم-عمان:أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، بأغلاق دور السينما والمطاعم والحانات، التي تحتوي على أماكن لاستقبال الزبائن في صالات داخلية، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية، وذلك أعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب لوس انجلوس تايمز. وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، إنّ القرار يشمل أيضاً الكنائس والشركات وصالات التمارين الرياضية ومراكز التسوّق وصالونات تصفيف الشعر والأعمال غير الأساسية التي تجرى في قاعات مغلقة، وذلك في ثلاثين من المقاطعات الأكثر تضرّراً بالوباء، لا سيّما مدينة لوس أنجلوس المكتظة بالسكان.
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