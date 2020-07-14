الاحتلال يحذر سكان حيفا من الإصابة بمرض جديد

وطنا اليوم-عمان:قالت هيئة اذاعة الاحتلال إن وزارتا حماية البيئة والصحة في كيان الاحتلال حذرتا السكان في لواء حيفا من مغبة الاصابة بمرض حمى المبقعة (حمى الجبال الصخرية المبقعة أو الحمى الزرقاء)، التي من بين اعراضها ارتفاع حرارة الجسم.

ودعت الوزارتين السلطات المحلية في المنطقة الى اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار هذا المرض الذي ينتقل عن طريق لدغات قراد الكلاب والاعشاب.

وطلبت الوزارتان منها رش المبيدات الحشرية في المناطق المفتوحة ومن أصحاب الكلاب معالجتها ضد القراد.

وحمى الجبال الصخرية المبقعة أو الحمى الزرقاء هي عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق القراد. ومن الممكن أن تسبب أضراراً جسيمة على الأعضاء الداخلية للجسم مثل القلب والكليتين إذا لم تعالج بطريقة فورية. بالرغم من كونها اكتُشفت للمرة الأولى في الجبال الصخرية.

أعراض الحمى

تكون الأعراض المبكرة للمرض عبارة عن صداع حادّ وارتفاع شديد في درجة الحرارة. وفي خلال أيام قليلة يظهر الطفح الجلدي على معصم اليد والكاحل. تستجيب حمى الجبال الصخرية المبقعة للعلاج الفوري بالمضادات الحيوية.