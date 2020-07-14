فلسطين تعلن عن رحلات جديدة لإجلاء رعاياها بالتعاون مع الأردن

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وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رحلات جديدة لإجلاء رعاياها بالتعاون مع الأردن.

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فريق العمل المصغر في الخارجية الفلسطينية اعلن عن هذه الرحلات مساء الاثنين.

وقالت الوزارة إن فريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين لدى الأردن افاد بتسيير رحلة جديدة من الملكية الأردنية للقيام بعملية إجلاء مشتركة للعالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم 20/7/2020 وستقلع من مطار القاهرة الدولي الساعة 6:45.

كما افاد الفريق بتسيير رحلة جديدة للملكية الى دبي لإجلاء العالقين الفلسطينيين بتاريخ 19/7/2020. واكد ايضا انه تم اعتماد طائرة اكبر للإجلاء من دولة قطر.

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