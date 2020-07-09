فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، تسجيل 298 إصابة جديدة بفروس كورونا، 5 حالات وفاة.

كما اعلنت عن تسجيل 21 حالة تعافٍ، 11 بيت لحم، 3 جنين، 7 نابلس.

• الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

- إجراء 3245 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 6036

- عدد حالات التعافي: 1258

- عدد حالات الوفاة: 41

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (55): مدينة القدس 55.

محافظة رام الله والبيرة (2): مدينة رام الله 1، دير عمار 1

محافظة الخليل (193): مدينة الخليل 87، حلحول 2، يطا 31، تفوح 1، دورا 37، السموع 2، الظاهرية 7، بيت أمر 4، بيت كاحل 12، مخيم الفوار 2، الشيوخ 1، صوريف 1، بيت عوا 1، خاراس 2، إذنا 3.

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم: 1.

محافظة بيت لحم (29): مدينة بيت لحم 19، أرطاس 2، الولجة 5، الخضر 2، بيت جالا 1.

محافظة سلفيت (1): كفل حارس 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 3.

محافظة أريحا والأغوار (11): مدينة أريحا 11.

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 2.