للمرة الأولى منذ تفشي كورونا بأمريكا.. نيويورك صفر وفيات

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الأحد، عدم تسجيلها أي وفيات جديدة بفيروس كورونا لمدة 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ شهر آذار/ مارس الذي بدأت فيه المدينة بتسجيل إصابات بأعداد كبيرة بمرض "كوفيد-19".

ويعد عدم تسجيل وفيات في نيويورك علامة بارزة تتزامن مع ارتفاع الإصابات في أجزاء أخرى من البلاد بشكل متصاعد.

جاء ذلك وفق ما أظهرته بيانات من وزارة الصحة في نيويورك، مؤكدة أنها أول صفر حالة وفاة في المدينة منذ 13 آذار/ مارس.

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في نيويورك 215,924 حالة، والوفيات 18,670 حالة، وفقا لبيانات المدينة التي تم تحديثها بعد ظهر يوم الأحد.

وسجلت المدينة ذروتها من حيث الوفيات اليومية المؤكدة بالفيروس في 7 نيسان/ أبريل الماضي، عندما تم تسجيل 597 حالة وفاة.

وفي حين تتعافى مدن مثل نيويورك من أزمة كورونا، يرتفع المرض في أجزاء أخرى من أمريكا، لا سيما في الجنوب والغرب.

يشار إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا في عموم الولايات المتحدة تخطت حاجزالـ137,600 حالة، بينما تقترب الإصابات بالمرض في البلاد من نقطة الـ3.4 مليون.