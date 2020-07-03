الرئيسية | عربي و دولي الحوثي: نملك بنك أهداف حيوية في السعودية والإمارات وتل أبيب

وطنا اليوم-عمان:قالت جماعة "الحوثي" باليمن، الأحد، إنها "باتت تملك أهدافا حيوية ومهمة في كل من السعودية والإمارات وتل أبيب، بناء على معلومات استخباراتية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الله يحيى الحاكم، رئيس ما تسمى "هيئة الاستخبارات والاستطلاع" في الجماعة، نقلتها وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وتحدث الحاكم عن أن قوات جماعته "أصبحت اليوم تمتلك بنك أهداف مهمة وحيوية ليس فقط في السعودية والإمارات؛ بل وفي تل أبيب، وأبعد من ذلك"، دون أن يدلل على ذلك أو يلوح باستهداف لأي منها.

وهذه هي أول مرة تتحدث فيها الجماعة المتهمة بتلقي دعم إيراني، بأن لديها أهدافا ومعلومات مهمة في إسرائيل.

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الدول التي ذكرها المسؤول الحوثي.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ ذار/مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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