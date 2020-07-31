5 وفيات و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 5 وفيات و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

كما أعلنت ان حالات الشفاء: تسجيل 408 حالات تعافٍ، 399 في محافظة الخليل، 6 محافظة نابلس، 3 قطاع غزة، والحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي

- إجراء 2323 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 5763

- عدد حالات التعافي: 1237

- عدد حالات الوفاة: 37

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (105): مدينة القدس 50، مخيم قلنديا 11، الرام 1، عناتا 6، كفر عقب 4، العيزرية 28، أبو ديس 5.

محافظة رام الله والبيرة (49): مديرنة رام الله 1، مخيم الجلزون 31، بدرس 13، رمون 2، برقة 2.

محافظة الخليل (166): مدينة الخليل 83، حلحول 1، يطا 21، تفوح 2، بني نعيم 2، دورا 1، بيت أمر 2، بيت كاحل 3، سعير 1، مخيم الفوار 23، الشيوخ 1، نوبا 1، بيت عوا 1، إذنا 24.

محافظة طولكرم (6): مدينة طولكرم: 1، شويكة: 1، علار: 2، صيدا 2.

محافظة بيت لحم (11): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الولجة 2، بيت جالا 1، الدوحة 1.

محافظة نابلس (7): مدينة نابلس 4، قريوت 1، إجنسنيا 2.