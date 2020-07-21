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مسلحون مجهولون يضرمون النار في شاحنات التحالف الدولي بالعراق
وطنا اليوم-عمان:أقدم مسلحون مجهولون، السبت 11 يوليو/تموز 2020، على إضرام النار في 3 شاحنات تحمل معدات وسيارات لصالح قوات التحالف الدولي، جنوبي العراق، في الوقت الذي توجه فيه الولايات المتحدة الأمريكية أصابع الاتهام إلى "جماعات شيعية مدعومة من إيران".
تفاصيل الهجوم: قال ضابط شرطة برتبة نقيب في شرطة محافظة الديوانية، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين، أجبروا قافلة مؤلفة من ثلاث شاحنات على طريق الديوانية السريع على التوقف، ومن ثم أنزلوا السائقين، وهم عراقيون، قبل أن يضرموا النيران فيها".
فصائل شيعية: تتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء"، وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها، إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.
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