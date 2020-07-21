الرئيسية | عربي و دولي كورونا يتوحش في أميركا وترامب يستجيب ويضع الكمامة

وطنا اليوم-عمان:سجلت الولايات المتحدة، السبت، 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مما يمثل رقما قياسيا جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 134,729.

وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

ولأول مرة، وبعد نحو 4 شهور من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ظهر الرئيس دونالد ترامب مرتديا قناع طبي خلال تواجده في مكان عام.

ووضع ترامب قناعا طبيا خلال زيارته مركزا طبيا في العاصمة الأميركية، وذلك بعدما أثار طوال أسابيع جدلا بسبب عدم استخدامه للأقنعة الطبية (الكمامات).

وبذلك استجاب ترامب للضغوط كي يكون مثالا في مجال الصحة العامة، مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى "والتر ريد" العسكري خارج واشنطن وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنوداً قدامى مصابين، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن لقطات تلفزيونية.

وقبل أيام، اعتبر وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس عازار، أن الظروف "الفريدة" للرئيس دونالد ترامب هي سبب عدم وضعه كمامة، رغم حث حكومته المواطنين على القيام بذلك.

وفي حديثه عن الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المُبلغ عنها في بعض الولايات، قال عازار "يجب على الناس أن يتحكموا" في سلوكياتهم الخاصة عن طريق التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات قدر المستطاع.

لكن عازار، وفقا لأسوشيتد برس، قال إن ترامب ليس مضطرا لاتباع توجيهات إدارته، لأنه كقائد للعالم الحر يتم اختباره بانتظام، وهو في "ظروف مختلفة تمامًا عن بقيتنا".

وكان ترامب أشاد بارتداء الأقنعة الطبية لمنع انتشار كورونا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مع الأقنعة الطبية تماما، وذلك رغم عدم ارتدائه الكمامة.

وقال الرئيس الأميركي إن وضع كمامة لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه، فيما أكد مجددا اعتقاده أن فيروس كورونا المستجد "سيختفي" في "لحظة معينة".

وأوضح ترامب لموقع "فوكس بيزنس" قائلا إنه "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي.. إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم بذلك".

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