 وطنا نيوز -كورونا يستشري في ولاية أسترالية بشكل مفاجئ!
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
كورونا يستشري في ولاية أسترالية بشكل مفاجئ!
التاريخ : 12-07-2020 10:35:39 المشاهدات: 866

وطنا اليوم-عمان:سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، اليوم الأحد، وذلك في زيادة مستمرة منذ سبعة أيام، وسط جهود لاحتواء بؤر عدوى جديدة.

وفرضت الولاية إجراءات العزل العام لمدة ستة أسابيع في عاصمتها ملبورن، يوم الخميس، بعد ارتفاع عدد الإصابات.

وقال دانيال أندروز، رئيس حكومة فيكتوريا المحلية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "هذا وقت خطير.. ببساطة ليس لدينا خيار سوى الإقرار بالواقع الذي نواجهه وأن نقوم بما ينبغي، وهو اتباع تلك القواعد والخروج عند الضرورة فقط".

وتأتي إصابات اليوم الأحد، بالولاية التي يقطنها ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، بعد تسجيل هناك رقم قياسي بلغ 288 إصابة يوم الجمعة.

المصدر: رويترز


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق