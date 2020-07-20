فيديو / اول اذان يرفع في آيا صوفيا في اسطنبول قبل قليل

وطنا اليوم - رفع قبل قليل اول اذان في مسجد ايا صوفيا الذي أصدرت المحكمة التركية قرارا باعتباره مسجدا، ونشر ألرئيس التركي اردوغان على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية التركيةوأثبت الحكم الجديد توصيف آيا صوفيا كمسجد في سند الملكية.

وبني معلم آيا صوفيا التاريخي عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1935 أصبح متحفا.