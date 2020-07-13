الرئيسية | عربي و دولي كورونا يتوغل فى إسرائيل.. إغلاق أحياء ومئات المصابين بالجيش

وطنا اليوم-عمان:كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اخضاع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي ، وأن 350 جنديا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية إن معظم الجنود المعزولين يواصلون القيام بواجباتهم تحت إشراف طبي صارم وفي مواقع آمنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأرقام لا تزال مقلقة، ما دفع قادة الجيش لاستدعاء 2000 جندي احتياطي بحلول نهاية يوليو الجاري.

وبحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيل 348 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد و34825 حالة إصابة.

في ذات الصدد ، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق عدة أحياء في مدينة القدس لمدة سبعة أيام، بدءا من بعد ظهر اليوم ، بعد أن اعتبرت هذه الأحياء بؤرا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت إسرائيل عن هذا الإجراء بعد اجتماع وزاري ، حيث أقرت عدة أحياء في القدس وبيت شيمش والرملة واللد شمال غربي القدس ، وأحياء أخرى واعتبرتها مناطق مقيدة لمدة أسبوع، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وسيتم في هذه المناطق تقييد الدخول إليها والخروج منها، وتقييد النشاطات والحركة التجارية فيها ، وقد تم تسجيل ارتفاع حاد في عدد المصابين بفيروس كورونا في المناطق الواقعة شرقي القدس ، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن مصادر العدوى قد تكون المؤسسات التعليمية.

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