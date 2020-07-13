وطنا اليوم - رصد :كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "خلل خطير حدث في مروحية رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، بحسب موقع "يسرائيل هايوم"، "توقف محرك من أصل محركين عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر الكنيست إلى إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي، مضيفا أنه "خلال محاولة السيطرة أوقف الطيارون المحرك الثاني، وبدأت المروحية تهوي حتى وصلت لنحو 30 مترا من الأرض".

وتابع الموقع الإسرائيلي أن "الطيارين أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ فقاموا فورا بتشغيل المحرك وتمكنوا من السيطرة على المروحية، وقرروا الاستمرار في الرحلة حتى قاعدة تل نوف، ولم تقع إصابات في الحادث، وفتح الجيش تحقيقا، فيما أعلنت الحكومة الاسرائيليو امس دخول كوخافي إلى الحجر بسبب كورونا، ليبرز السؤال هل الحجر بسبب كورونا اما هي حالة صحية اونفسبة إصابة كوخافي بسبب حادث الطائرة؟