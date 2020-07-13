الرئيسية | عربي و دولي كورونا يستفحل في أميركا وترمب يكشف موعد ارتدائه الكمامة

وطنا اليوم-عمان:كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن موعد ارتدائه الكمامة، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة "أتوقع أن أرتدي كمامة عندما أذهب إلى والتر ريد. أنت في مستشفى. أعتقد أنه شيء مناسب جدا. ليست لدي مشكلة مع الكمامة".

وأضاف ترمب أنه سيتفقد الجنود الجرحى وكذلك من يعملون في جبهات الدفاع لاحتواء جائحة كوفيد-19 عندما يزور المنشأة الطبية الحكومية في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

ولم يحدد ترمب موعد زيارته، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على استفسار حول جدول أعماله. كانت شبكة (سي.إن.إن) قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب يعتزم الذهاب يوم السبت.

ولم يتضح إن كان سيتم تصوير ترمب مرتديا الكمامة لأن مثل هذه الزيارات غالبا ما تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام لحماية خصوصية الجنود الجرحى.

الى ذلك سجلت الولايات المتحدة أكثر من 65.500 إصابة جديدة، وألف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 الساعة الماضية، في حصيلة يومية مرتفعة، بحسب بيانات نشرها مركز جامعة جونز هوبكنز، المعتمد في تتبع حالات أصابات ووفيات فيروس كورونا، بحسب واشنطن بوست.

وأظهرت بيانات نشرها المركز اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا، ارتفع إلى أكثر من 3.1 مليون شخص توفي منهم 133195 شخصاً.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة فيروس كورونا سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

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