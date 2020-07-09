الرئيسية | عربي و دولي منظمة الصحة تحذر: كورونا خارج السيطرة في معظم أنحاء العالم

وطنا اليوم-عمان:مع استمرار فيروس كورونا في حصد مزيد من الأرواح، كررت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تحذيراتها من خطورة هذا الوباء الذي طال أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم.

وشدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا.

كما دعا إلى الوحدة بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلاً "لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة".

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.

وأقرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض. المصدر: رويترز

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر