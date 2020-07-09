الرئيسية | عربي و دولي كورونا يهدد العراق ويدخل المستوى الثالث بوفيات تتجاوز الـ100 يومياَ

وطنا اليوم-عمان:أكدت خلية الأزمة المختصة بفيروس كورونا في العراق، اليوم الخميس، دخول العراق إلى المستوى الثالث من انتشار الوباء.

وقالت الخلية في بيان، اليوم، إن المؤشرات تؤكد اقتراب العراق من حالة الانهيار بالوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا مشيرة إلى أن المستشفيات تعاني نقصا شديدا في الطواقم الطبية ومستلزمات الوقاية والمعدات الطبية.

وطالبت الخلية الحكومة العراقية بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين لتجنب مخاطر هذه الموجة لفيروس كورونا

وفي قفزة كبيرة، سجلت العراق الخميس، 103 وفيات و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة العراقية، قالت في ملخص الاصابات للخميس، إن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي أثبتت تسجيل 2170 إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 69612 مصابا، وشفاء 1623حالة ليصل عدد المتعافين إلى 39502 حالة.

كما سجلت 103 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 2882 حالة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر