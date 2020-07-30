فيروس كورونا يضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي بقوة

وطنا اليوم-عمان:أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 8 يوليو/تموز 2020، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز عدد المصابين في صفوفه ضعف ما كان عليه في ذروة الموجة الأولى للوباء.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية كشفت أن عدد المصابين بالجيش في ذروة الموجة الأولى في أبريل/نيسان الماضي بلغ 132، فيما وصل العدد الفعلي للمصابين حالياً إلى 316.

وفي وقت سابق أعلن الجيش إصابة قائد شرطة حرس الحدود يعقوب شبتاي بفيروس كورونا، وإخضاع العشرات من كبار ضباط وجنود شرطة حرس الحدود إلى العزل، بسبب مخالطتهم لقائدهم.

مئات الجنود في الحجر الصحي: كما دخل المئات من جنود الجيش الحجر الصحي، يتقدّمهم وزير الدفاع بيني غانتس، الأربعاء 8 يوليو/تموز 2020، للاشتباه بمخالطتهم لـ"مُجنّدة" مصابة بفيروس كورونا، بينما يواصل الفيروس انتشاره في إسرائيل.

إذ قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في وقت سابق، إنه تم إخضاع جميع جنود وحدة "نحشون" إلى الحجر الصحي، في قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان (شمال).

كما أشارت إلى أن بعض الجنود شاركوا في حفلة تواجدت فيها مريضة بفيروس كورونا، ما قاد إلى إدخالهم إلى الحجر الصحي، ولكن بعد إخضاعهم للفحص تبينت إصابة بعضهم بالفيروس.

أضافت: "دخل الجنود الذين كانوا على اتصال مباشر مع المجندة، التي تم التحقق من إصابتها، إلى الحجر الصحي، وسيتم إجراء فحوصات على مَن تظهر عليهم أعراض الفيروس، وفقاً للمبادئ التوجيهية الطبية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الكتيبة، لم تنشر اسمه: "الكتيبة بأكملها أُدخلت إلى الحجر الصحي". وتنتشر الوحدة، التابعة للواء "غفير" في الجيش الإسرائيلي، بالضفة الغربية.

كورونا في الجيش الإسرائيلي: ومنذ تفشي الوباء في مارس/آذار الماضي سجل الجيش الإسرائيلي 562 إصابة بكورونا، تعافى 246 منهم أو سُرحوا من الخدمة، وفق المصدر ذاته.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 33 ألفاً و557، من بينهم 14 ألفاً و875 متعافياً، بحسب قناة "كان" الرسمية.

سجلت الوزارة حالتي وفاة، الأربعاء، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 344، وفق المصدر ذاته.

تشهد إسرائيل موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق أن انخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يومياً.