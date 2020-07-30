الرئيسية | عربي و دولي المقاتلات الفنزويلية تسقط طائرة تحمل رقما أمريكيا

وطنا اليوم-عمان:أعلن الجيش الفنزويلي مساء اليوم الأربعاء، أن مقاتلاته أسقطت طائرة تحمل رقم تسجيل أمريكيا بعد اختراقها المجال الجوي لفنزويلا.

وقالت القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الفنزويلية "CEOFANB"، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إن "قيادة الدفاع الجوي الفضائي الموحد رصدت ليل 8 يوليو في المجال الجوي للبلاد طائرة تحمل رقم تسجيل تابعا للولايات المتحدة وتم تحييدها وفقا للقانون من قبل طيراننا الحربي".

وأشارت "CEOFANB" إلى أن الطائرة كانت تقوم بتهريب المخدرات عبر أجواء البلاد.

ونشرت القيادة الاستراتيجية الفنزويلية صورا للطائرة المحترقة بعد لحظات من إسقاطها وعليها رقم التسجيل N339AV.

وتفيد معلومات مواقع خاصة بمراقبة حركة الطيران بأن هذا الرقم يعود إلى طائرة من طراز "Hawker 800" خاصة ونفذت قبل الحادث تحليقا في أجواء المكسيك من ولاية تولوكا إلى جزيرة كوسوميل.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عام 2013، المصادقة على قانون يسمح للقوات المسلحة بإسقاط كل طائرة تعود إلى مافيا المخدرات وتحلق فوق أراضي البلاد. المصدر: RT + "نوفوستي"

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