الرئيسية | عربي و دولي كاتبة سعودية لقناة عبرية: الإسرائيليون ناس حلوين

وطنا اليوم-عمان:أقدمت ناشطة وكاتبة سعودية بارزة على مدح "إسرائيل" علنًا، في مقابلة أجرتها مع قناة "كان" العبرية الرسمية، وفق ما نقله إعلاميون إسرائيليون وناشطون عبر مواقع التواصل.

الناشطة السعودية "سعاد الشمري" قالت خلال مقطع الفيديو وثق المداخلة، إن "إسرائيل ليست عدوا، لكن إيران هي العدو"، معربة عن تمنيها بتدشين تعاون اقتصادي وثقافي وتجاري "اليوم قبل غد"، بين السعودية و"إسرائيل".

وعلقت "الشمري" على التفجيرات التي طالت إيران خلال الأيام الماضية، واصفة الإسرائيليين بـ"الناس الحلوين"، قائلة: "إذا كان خلف التفجيرات ناس حلوين مثلكم، فـ(جو أهيد)، ما توقفوها".

وهذه ليست المداخلة الأولى للكاتبة السعودية المعروف عنها حماسها للتطبيع وترويجها لشرب الخمور والمخدرات وتأييدها المطلق لولي العهد "محمد بن سلمان"، مع الإعلام الرسمي الإسرائيلي، حيث ظهرت قبل عام في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، قالت فيها إن "زيارة (إسرائيل) من أحلام السعوديين والخليجيين".

وخلال المقابلة أيضا، عبرت الكاتبة السعودية عن سعادتها بالسماح لنساء المملكة بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وشبهته بـ "تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصفت ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بأنه "رسول منقذ".

وأثنت "سعاد الشمري" على بن سلمان واصفة إياه بـ "القائد الإصلاحي"، وتحدثت عن "حلم الكثير من السعوديين والخليجيين بزيارة (إسرائيل)" حسب تعبيرها.

وتنامت في الفترة الأخيرة الخطوات التطبيعية على المستوى الرسمي وشبه الرسمي بين الرياض و(تل أبيب)، وهو ما ظهر في الزيارات السرية المتبادلة بين مقربين من السلطات في البلدين، وفي الأعمال الفنية التي تبثها فضائيات سعودية شبه رسمية تدعو للتطبيع المباشر مع (إسرائيل). المصدر: الخليج الجديد





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