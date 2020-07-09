|
فلسطين تسجل رقم قياسي..475 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة، صباح الأربعاء، تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، 23 محافظة بيت لحم، 6 محافظة طولكرم، 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، أريحا 2.
- تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (62 عاماً) من الخليل
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|