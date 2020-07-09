فلسطين تسجل رقم قياسي..475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة، صباح الأربعاء، تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، 23 محافظة بيت لحم، 6 محافظة طولكرم، 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، أريحا 2.

- بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

- تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (62 عاماً) من الخليل

- العينات قيد الفحص: 2500 عينة من مختلف المحافظات

- عدد الحالات النشطة الكلي: 4876

- عدد حالات التعافي: 668

- عدد حالات الوفاة: 23