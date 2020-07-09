الرئيسية | عربي و دولي أميركا: 1100 وفاة و60209 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:سُجّلت الولايات المتحدة 60209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، وهو أعلى رقم قياسي يسجل في البلاد، خلال 24 ساعة منذ بداية الجائحة، بحسب مركز جامعة جونز هوبكنز الثلاثاء، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تمّ إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين شخص.

وأعلن المركز الذي يتخذ من مدينة بالتيمور في ولاية مريلاند مقرا له، وفاة أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

وتشير إحصاءات وكالة "رويترز" إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بواقع 10201 حالة، في أكبر زياة يومية بالعدوى تشهدها منذ بدء أزمة كورونا.

وبلغ العدد الكلي للإصابات بالفيروس في كاليفورنيا الثلاثاء 283797 حسب "رويترز".

وكاليفورنيا هي إحدى الولايات الأمريكية التي شهدت ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

كما تعد واحدة من ثلاث ولايات أمريكية أخرى تخطت عتبة الـ10000 إصابة يوميا، وأعلنت في 4 يوليو عن 11458 حالة جديدة، بينما سجلت تكساس 10288 إصابة الثلاثاء.

وفي يونيو الماضي، تضاعفت الإصابات في كاليفورنيا حيث شخصت أكثر من 117000 حالة جديدة

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