الرئيسية | عربي و دولي الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أثبتت إيجابيتها، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لديه.

وأعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس "كوفيد-19" بعدما ظهرت نتائج تحاليله إيجابية.

وأكد بولسونارو، في مقابلة تلفزيونية، نقلتها صحيفة "إستادو": "إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت نتائج التحاليل إيجابية".

وأضافت الصحيفة البرازيلية أنه "مساء يوم الاثنين، أصدرت رئاسة الجمهورية في البرازيل بيانا يفيد بأن بولسونارو بصحة جيدة، وأعلن اليوم إصابته بالفيروس".

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الاثنين، أنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام المحلية عن أنه يعاني من أعراض مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي، إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.

ويذكر أن بولسونارو حضر بعض الأحداث وخالط بشكل وثيق سفير الولايات المتحدة في البرازيل خلال احتفالات الرابع من يوليو/تموز.

وكتبت السفارة الأمريكية في البرازيل على تويتر، أن السفير تود تشابمان تناول الغداء، في الرابع من يوليو، مع بولسونارو وخمسة وزراء وإدواردو نجل الرئيس.

وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا من الفيروس في العالم إذ سجلت ما يصل إلى 1.6 مليون إصابة مؤكدة و65 ألف حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين.

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