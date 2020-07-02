الرئيسية | عربي و دولي الحوثي تهدد باستهداف قصور المسؤولين السعوديين

وطنا اليوم-عمان:كشفت القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عن نيتها قصف قصور المسؤولين في السعودية، مؤكدة أن جميع أهدافها عسكرية أو ذات طبيعة عسكرية أو لها علاقة بالجانب العسكري، داعية المواطنين والمقيمين في السعودية للابتعاد عنها.

وقال متحدث باسم القوات في كلمة متلفزة: "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور " المسؤولين" السعوديين فقد أصبحت ضمن الأهداف".

وأضاف أن "المسيرات اليمنية وكذلك الصواريخ تتجه إلى أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقاً، ولا يضر المدنيين إلا صواريخ العدوان الاعتراضية التي تسقط عليهم"، موضحا أن "القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين".

وتابع: "نجحنا بعون الله بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا، ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن توقف عملياتنا العسكرية المشروعة".

ووجه رسالة إلى ما سماها "قوى العدوان"، قال فيها: "حربكم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب".

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