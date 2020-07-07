الرئيسية | عربي و دولي للمرة الثانية .. فلسطين تمدد الإغلاق لمدة خمسة أيام

وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء، لكسر سلسلة وباء "كورونا"، يسمح خلالها بفتح محلات السوبرماركت، والمخابز، والصيدليات.

وأضاف ملحم، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنوك ستعمل وفق إجراءات الطوارئ، وأن نقل المواد الغذائية والزراعية بين المحافظات سيكون وفق شروط السلامة المشددة.

كما أعلن المباشرة بتفعيل لجان الطوارئ المحلية في جميع محافظات الوطن لحماية المواطنين والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، مع العمل على صياغة ميثاق شرف وطني لمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وشدد على عدم إقامة الأعراس أو بيوت العزاء، أو أية احتفالات لمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأكد ملحم تشديد الإجراءات العقابية بالغرامات المالية أو بالإغلاق أو بالحبس بحق المخالفين لشروط السلامة العامة.

وتوجه إلى أهلنا في داخل أراضي عام الـ1948 بالامتناع عن زيارة الضفة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار العمل بإجراء الفحوصات وفق البروتوكول الصحي المتبع

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