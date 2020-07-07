الرئيسية | عربي و دولي وزراء الخارجية العرب يحذرون إسرائيل من الضم

وطنا اليوم-عمان:أكد وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين ومصر والإمارات والمغرب وتونس وعمان والكويت والأمين العام للجامعة العربية، الوقوف الكامل مع حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية على تويتر إن اجتماعاً بين وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين ومصر والإمارات والمغرب وتونس وعمان والكويت والأمين العام للجامعة العربية، يُعقد لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

والاجتماع سيكون عبر خاصية الاتصال المرئي بدعوى من الأردن لوزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والمغرب وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية الجمهورية التونسية العضو العربي في مجلس الأمن وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، ويعقد هذا الاجتماع لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

قال وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، اليوم الثلاثاء، إنهم بحثوا كيفية استئناف "حوار مثمر" بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأضافوا أنهم سيدعمون أي محاولة لإجراء مفاوضات.

وقالوا في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية بعد مؤتمر بالفيديو بين الوزراء "نحن متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة في عام 1967 سيكون انتهاكاً للقانون الدولي، وسيهدد أسس عملية السلام".

وأضافوا "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. نحن متفقون كذلك على أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل". وتابعوا في البيان أن التغييرات قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.

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