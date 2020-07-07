صفوت الشريف يسلم نفسه لقوات الأمن والمحكمة تقرر التحفظ عليه

وطنا اليوم-عمان:قررت محكمة النقض في مصر تأجيل طعن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف على حكم سجنه 3 سنوات والتحفظ عليه بعدما سلم نفسه لقوات الأمن.

وسلم صفوت الشريف نفسه اليوم لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلا، حيث تم تأجيل قضية الكسب غير المشروع لجلسة 18 سبتمبر والتحفظ عليه.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، صفوت الشريف يوم 9 سبتمبر 2018 بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.

وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.