الرئيسية | عربي و دولي قتلى وجرحى في انفجار جديد يضرب العاصمة الإيرانية

وطنا اليوم-عمان:نفى مسؤول إيران الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن هجمات سيبرانية إسرائيلية ضد محطات إيرانية لتوليد الكهرباء، على خلفية الانفجارات الغامضة التي وقعت في البلاد مؤخرا.

وقال المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران مصطفى رجبي مشهدي لوكالة أنباء "جوان" الإيرانية، إنه "لا صحة للشائعات التي تحدثت عن وجود هجمات سيبرانية على محطات توليد الطاقة بالبلاد، ولم يحدث تحت أي ظرف من الظروف أي تخريب متعمد في أي محطة".

وعزا رجبي الحرائق في محطات الطاقة الكهربائية إلى الارتفاع بدرجة الحرارة بالصيف والاستهلاك المفرط للكهرباء، ما أدى إلى ضغط كبير على شبكات توزيع ونقل الكهرباء، والذي أسفر عن اشتعال النيران في بعض المحطات، من بينها محطة "زرقان" بمدينة الأهواز.

الى ذلك وقع انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، في شركة "سباهان برش" بمنطقة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال أمين بابائي، حاكم قضاء كهريزك الواقع على المشارف الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران، في تصريحات صحفية، إن "سبب الانفجار الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، هو الإهمال في ملء كبسولات الأوكسجين في منطقة باقر شهر".

وأضاف بابائي أن "الانفجار وقع في الساعة الـ 3:20 من فجر اليوم الثلاثاء في شارع باقر شهر السياحي، وتدخلت فرقة الإطفاء بسرعة وتم احتواء الحريق"، مبينا أنه "بجانب هذه الورشة يوجد مجمع سباهان برش وقد تدمرت جدران هذا المجمع كما تضررت الورشة".

يذكر أن إيران تعيش منذ أيام، أوقات عصيبة بعد سلسلة انفجارات غامضة ضربت البلاد، فقد وقع انفجار السبت الماضي في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين، تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر