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يوميات الانهيار: الظلام والبطالة يخيّمان على لبنان
وطنا اليوم-عمان:قد تكون نسبة البطالة التي كشفت عنها وزيرة العمل لميا يمين، في مقابلة لتلفزيون لبنان، أنها أصبحت أكثر من 30 في المئة، نسبة تخفيفية، بعد إقفال مئات المؤسسات أبوابها، وصرف آلاف الموظفين الذي بدأ مع انتفاضة تشرين واستؤنف مع جائحة كورونا، واستفحل مع ارتفاع سعر صرف الدولار. أما الأجور فلم يعد لها حالياً أيّ قيمة فعلية، كما قالت يمين، مستدركة أنه عندما يثبّت سعر صرف الدولار يجب إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، بعد دراسة دقيقة وليس عشوائياً، لتجنّب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في القطاع العام.
أزمات متوالية
وفي ظل أرقام يمين عن نسب البطالة، وأمام ما يشهده لبنان من أزمة معيشية خانقة، بفعل انسحاق القدرة الشرائية للعائلات، وأمام انقطاع التيار الكهربائي، وما يتهدد اللبنانيين من انقطاع الاتصالات والمواصلات وحتى الاستشفاء، لم ينفجر الشارع غضباً، بل استمرت التحركات المتفرقة التي سرعان ما انطفأت.
مغارة كهرباء لبنان
وإذا كانت الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي اقتصرت على المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً من الظلام الدامس، خلال الأسبوع الفائت، فنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هددت بالتصعيد وبتنفيذ إضراب تحذيري يوم غد الثلاثاء.
تحركات متفرقة
شهدت بيروت اعتصامات متفرقة مع مطلع الأسبوع الحالي. واعتصمت مجموعة من الناجحين في دورة خفراء الجمارك لعام 2014 أمام مدخل السراي الحكومي، لجهة زقاق البلاط، وطالبوا بالإفراج عن مرسوم تعيينهم.
صرف الأساتذة
أمام الصرف التعسفي الذي لجأت إليه المدارس الخاصة، بعد تراجع عدد الطلاب المسجلين فيها، نفذت مجموعة "نقابيات ونقابيون بلا قيود" وقفة أمام وزارة التربية في اليونيسكو، والتقى وفد من المحتجين وزير التربية طارق المجذوب، وسلموه كتاباً شكوا فيه الأزمة السياسية والاقتصادية خانقة التي يعاني منها لبنان، والتي حرمت آلاف المعلمين العاملين في القطاع الخاص من الأمن الوظيفي والمعيشي والنفسي. واعتبروا أن ما يتعرضون له اليوم بمثابة مجزرة حقيقية بذرائع شتى وتسميات متعددة: صرف اقتصادي، أو احترازي، أو استباقي. وهي تشكل جريمة موصوفة تآمرت خلالها المؤسسات التعليمية، الدينية والعلمانية على حد سواء، على تجريد طواقم تعليمية من كل حقوقها المكتسبة، وعلى قطع أعناقها بسيف الطرد التعسفي المقنع باستقالات إكراهية.
المحامون يعتكفون
تضامناً مع المحامي واصف الحركة توقفت جلسات التحقيق والمحاكمات في قصور العدل، بعد اعتكاف المحامين عن حضور الجلسات استنكارا لما تعرض له الحركة الأسبوع الماضي، وكذلك لما يتعرض له المحامون بشكل عام من تعديات وإساءات.
طرابلس
وفي طرابلس نفذ عدد من الناشطين اعتصاماً أمام مدخل قصر العدل للمطالبة بإطلاق سراح الناشط ربيع الزين ورفاقه، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ومنددة بسياسة توقيف الناشطين، مؤكدين الاستمرار بتحركاتهم التصعيدية.
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