الرئيسية | عربي و دولي الرئيس الفلسطيني يعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة

وطنا اليوم-عمان:أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وكان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أكد في وقت سابق أن أي تمديد لحالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، مخالف للدستور.

وبحسب المركز، فإن القانون الأساسي يجيز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى في حالة واحدة، هي بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

ولم ينص صريح المادة على بدائل لغياب التشريعي الذي يشكل عقبة ومعلماً يعكس أزمة عميقة تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني برمته.

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