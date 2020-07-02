 وطنا نيوز -322 إصابة جديدة... الرقم اليومي الأكبر لكورونا في فلسطين
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322 إصابة جديدة... الرقم اليومي الأكبر لكورونا في فلسطين
التاريخ : 02-07-2020 08:55:47 المشاهدات: 1431

وطنا اليوم-عمان:سجلت فلسطين اليوم الخميس، 102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
ووفق ما أفادته وزارة الصحة، فإن من بين الإصابات، 82 في محافظة الخليل، 1 في الرام قضاء القدس، 7 في محافظة بيت لحم، 10 في محافظة نابلس، 2 محافظة قلقيلية.
وأضاف: بذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) اليوم إلى 322 إصابة.
وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للمصابين: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.
وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات 3417، وعدد الحالات النشطة: 2772، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 634، وعدد حالات الوفاة: 11.
وفيما يتعلق بتقسيم الإصابات الجديدة (102) ، محافظة القدس: إصابة في الرام، محافظة الخليل: 66 مدينة الخليل، 8 يطا، 2 تفوح، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 4 إذنا، محافظة بيت لحم: 1 مدينة بيت لحم، 2 مخيم الدهيشة، 4 الخضر، محافظة نابلس: 6 مدينة نابلس، 1 مخيم عسكر، 2 زواتا، 1 ياصيد، محافظة قلقيلية: 2 حجة.


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