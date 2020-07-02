الرئيسية | عربي و دولي شاهدوا :مواصفات قوية لسلاح روسي أردني مدمر في الجيش المصري

وطنا اليوم-عمان:تحدثت وسائل الإعلام الروسية، عن مواصفات قوية لسلاح روسي أردني الصنع يسمى قاذف "آر بي جي-32" ويوصف بـ"مدمر الدبابات".

وقالت وسائل الإعلام الروسية أن هذا السلاح ظهر لدى القوات البحرية المصرية أثناء مناورات مشتركة مع القوات الأردنية هذا العام.

وأشارت إلى أن هذا السلاح يسمى "أر بي جي-32" نشاب (هاشم سابقا) حيث تصنعه شركة "جدارة" الأردنية، واختار مصممو الشركة اسم "نشاب" لقاذف الصواريخ الذي يصيب الهدف بدقة تشبه دقة فرسان الحكايات العربية الأسطورية.

وقامت شركة "جدارة" الأردنية بتوريد دفعة من قواذف "آر بي جي - 32" الصاروخية المطورة، إلى مصر عام 2015 لتكون أول دولة تمتلك مثل هذا السلاح في الشرق الأوسط.

ويعتبر قاذف "آر بي جي-32" من القواذف اليدوية متعددة العيارات والفريدة، وهو قادر على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية.

كما تعتبر قواذف "آر بي جي — 32" من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة على غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم. المصدر: RT



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