الرئيسية | عربي و دولي السعودية تهدد بحرب جديدة لأسعار النفط

وطنا اليوم-عمان:كشفت تقارير صحفية أمريكية أن المملكة العربية السعودية تهدد بحرب جديدة لأسعار النفط.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أكدت فيه أن المملكة هددت بحرب جديدة لأسعار النفط مع أعضاء آخرين في منظمة "أوبك" و"أوبك +".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر أشارت إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تقدم بطلب في خلال الأسابيع الأخيرة من بعض دول "أوبك".

وأشارت المصادر إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة طلب وزير الطاقة السعودي من أنغولا ونيجيريا، وتقديم تعهدات مفصلة لتنفيذ تخفيضات إضافية في إنتاج النفط.

وقال مندوبون حضروا الاجتماعات إن الأمير عبد العزيز بن سلمان وجه إنذارا إلى الدولتين الأفريقيتين، بتقديم تعهدات تفصيلية بفرض قيود إضافية على إنتاج النفط.

وهددهم المسؤول السعودي بأنهم في حال فشلهم في الامتثال للتخفيضات الإنتاجية الأخيرة لـ"أوبك" و"أوبك+"، فسيكون هناك حرب أسعار جديدة للنفط.

وقد انطلقت اتفاقيات "أوبك +" الجديدة في أيار المنصرم، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 حزيران الجاري، تم تمديد هذا الحجم إلى تموز.

ووفقًا للشروط، يجب على 10 دول من بين 13 دولة من الدول الأعضاء في "أوبك" المشاركة في الصفقة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 6.085 مليون برميل يوميًا في الأشهر المحددة. استنادا لمستوى تشرين الأول 2018، باستثناء المملكة العربية السعودية - فهي تخفض الإنتاج من 11 مليون برميل يوميًا. (إلى المستوى المستهدف البالغ 8.492 مليون برميل).

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