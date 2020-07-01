الرئيسية | عربي و دولي نتنياهو: لا توافق حول مشروع الضم

وطنا اليوم-عمان:كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم وجود توافق حتى الآن بخصوص مسألة مشروع الضم.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو الأربعاء إنه "يواصل مباحثاته مع الإدارة الأمريكية والمستوى الأمني لدى حكومة " الاحتلال" حول مشروع الضم".

وقال البيان إن جهود ومساعي الضم متواصلة، في إشارة إلى عدم وجود قرار حتى الآن بموعد ومستقبل وآلية الضم.

وبين البيان أن نتنياهو أجرى اليوم لقاءً مع رئيس مجلس الأمن القومي التابع للاحتلال، وخلال الأيام القادمة سيجري مباحثات إضافية.

ولفت إلى إجراءه عدة لقاءات بهذا الخصوص مع الطاقم الأمريكي خلال الأيام الأخيرة.

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