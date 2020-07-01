الرئيسية | عربي و دولي أميركا: 1199 وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم-عمان:عاودت الحصيلة اليوميّة لضحايا كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع، إذ سجّلت البلاد 1,199 وفاةً إضافيّة بالفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء الساعة 20,30 (00,30 ت غ الأربعاء).

وكانت الحصيلة اليوميّة للوفيات جرّاء الفيروس في الولايات المتّحدة تتراجع، وهي لم تكُن تتخطّى، منذ العاشر من حزيران، عتبة الألف حالة وفاة.

وبذلك، ترتفع إلى 127,322 وفاة حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة التي تُعتبر البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

كما سُجّلت في البلاد أيضا 42,528 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء عن "غضب متزايد" حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عموماً وفي بلاده خصوصاً.

وكتب ترمب على تويتر "عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضباً أكثر فأكثر حيال الصين".

وأقرّ مسؤولو الصحّة الأمريكيّون الثلاثاء بأنّهم لا يسيطرون على الوباء بـ"الكامل"، مبدين خشيتهم من حدوث تفشّ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأسابيع المقبلة.

وتعتبر إدارة ترمب أنّ الصين أخفت حجم الوباء وشدّته، وهو الأمر الذي سمح بنظرها للفيروس بالانتشار بشكل أسهل حول العالم.

وأعادت السلطات الأمريكيّة فرض تدابير إغلاق في أنحاء عدّة من البلاد، في محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس.

ونجحت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يوميّاً، لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام.

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