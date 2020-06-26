أديس أبابا: سنملأ السد حتى دون اتفاق مع مصر والسودان

وطنا اليوم-عمان:أعلنت إثيوبيا، عزمها ملء بحيرة سد النهضة، حتى "لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان".

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاشيو، إن البدء بملء السد بالماء سيكون خلال الشهور المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يكون هناك اتفاق مع مصر والسودان.

وانتقد إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه، وقال إن هذا "صعب، ولن نسمح به مع مصادر المياه الخاصة بنا".

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت الأربعاء، اعتزامها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ملف "سد النهضة" الإثيوبي، بعد تعثر المفاوضات مع أديس أبابا.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في مؤتمر بالخرطوم، إن بلاده "بصدد توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتوضيح موقفه أسوة بدولتي مصر وإثيوبيا، وكذلك لتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي الأطراف الثلاثة".

وأضاف: "من حقنا أن نخاطب مجلس الأمن، رأينا أن التفاوض هو الأسلوب الأنجع لحل ملف سد النهضة، ونعترف بحق الدول في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي".

وأعلن عباس، أن بلاده تلقت دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية مجددا.

وكانت القاهرة، أعلنت الجمعة الماضية، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن "تعثر" مفاوضات سد النهضة، ودعت في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.