ليبرمان: نتنياهو يقودنا إلى حافة الهاوية.. وحماس تعاظم قوتها

وطنا اليوم-عمان:قال وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحطم الأجهزة الأمنية ويجر “إسرائيل” إلى حافة الهاوية.

وأضاف ليبرمان في مقابلة مع صحيفة “معاريف”، أن “حماس تزيد من قوتها بشكل هائل ووتيرة تعاظم القوة لديهم أمر مذهل، هم يحسنون جودة قواتهم وتدريباتهم ومدى صواريخهم، الجنوب في حالة غليان”.

وتابع ليبرمان حول الوضع الداخلي في لبنان، أن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد قد تدفع بحزب الله لتصدير الأزمة للخارج والدخول في مواجهة عسكرية مع “إسرائيل”، على حد قوله.

وأشار إلى أن حزب الله يبني مصنعًا لجعل الصواريخ دقيقة وسيصل إلى مرحلة سيصدر فيها الصواريخ الدقيقة إلى اليمن وسوريا.

وحذر ليبرمان من أنه قد تواجه “إسرائيل” مواجهة على ثلاث جبهات، في الشمال مع حزب الله وبالضفة الغربية ومع قطاع غزة.

ويأتي هذا السيناريو حسب ليبرمان في ظل انعدام نقاشات منتظمة من قبل الكابينت وانعدام الميزانية قائلاً “لا يوجد أي شيئ لدينا منتظماً”

وتطرق ليبرمان أيضاً في مقابلته مع معاريف إلى ما أسماه الخطر الإيراني قائلا “لدى إيران الآن كميات من اليورانيوم المخصب 8 أضعاف ما يسمح به الإتفاق النووي، هم يخصبون اليورانيوم إلى مستويات أعلى مما يسمح به الإتفاق، وقبل شهر أطلقوا بنجاح قمر صناعي للتجسس، مالذي فعله نتنياهو ؟ هل عقد اجتماع للكابينت لنقاش الأمر؟! هل توجد لديه خطة للتعامل مع هذا التطور ؟!”

معاريف