إطلاق قادة بحزب الله العراق بعد حصار الحشد للمنطقة الخضراء

وطنا اليوم-عمان:داهمت قوات من الأمن العراقي، مساء الخميس، مقرا لكتائب حزب الله المدعومة من إيران، واعتقلت نحو عشرة بينهم ثلاثة قادة، بالإضافة إلى مصادرة صواريخ، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في الحكومة، قولهما إن المقر الذي تمت مداهمته يقع جنوبي بغداد، واعتقل على الفور بداخله ثلاثة من أبرز القيادات، دون تسميتهم، إلا أن عشرات العناصر من الحشد الشعبي طوّقوا المنطقة الخضراء، ما اضطر الأمن إلى إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم.

وبثت صفحات موالية للحشد الشعبي فيديوهات تظهر حصار المنطقة الخضراء، وتطويقها بالمركبات والأفراد، فيما ظهر المعتقلون المفرج عنهم وهم يؤدون صلاة الفجر أمام.

وذكرت صفحات موالية للحشد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتذر بنفسه لقيادة الحشد الشعبي عن عملية المداهمة،فيما تضاربت الأنباء حول ما إن كان عناصر حزب الله تم تسليمهم فور اعتقالهم للقوات الأمريكية أم لا.

وظهر عناصر الحشد الشعبي وهم يحتفلون بالرقص والأغاني أمام بوابة المنطقة الخضراء، بعد إخراج قادة حزب الله.

وتتهم الولايات المتحدة حزب الله العراق بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في بغداد.

ونفى متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ومصادر من الفصائل شبه العسكرية العراقية، صحة تصريح سابق لمسؤول حكومي بأن القادة المعتقلين تم تسليمهم إلى الجيش الأمريكي.