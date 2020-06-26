انفجار خزان غاز صناعي يهز العاصمة طهران

وطنا اليوم-عمان:شوهد ضوء ساطع ليل الخميس الجمعة في سماء طهران وفقًا لصور تمّ تناقلها على نطاقٍ واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانيّة للأنباء.

وقالت وكالة فارس التي تُعتبر قريبة من المحافظين المتشدّدين، إنّه في الساعات الأولى بعد منتصف الليل "أفاد عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي بأنّهم شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقيّ من طهران".

وأضافت انه "في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ"، مشيرةً الى أنّها تسعى إلى معرفة معلومات إضافيّة من السلطات.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة فارس إنّ الضوء الساطع سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت عن "مصدر مطّلع" أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وتابعت وكالة فارس أنه "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات" لعربات الإطفاء أو الإنقاذ.

من جهتها، ذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنّ "دويًّا رهيبًا" سُمع في المنطقة. وقالت إن "سبب هذا الصوت والضوء غير معروف حتى الآن، ولكنه سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة" من العاصمة الإيرانية.

بدوره، قال التلفزيون الرسمي إن السلطات تحقق في الأمر.