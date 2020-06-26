 وطنا نيوز -مليشيا حزب الله العراقي تحاصر المنطقة الخضراء وتهدد رئيس الوزراء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مليشيا حزب الله العراقي تحاصر المنطقة الخضراء وتهدد رئيس الوزراء
التاريخ : 26-06-2020 08:01:31 المشاهدات: 2014

وطنا اليوم - هددت ميليشيات عراقية موالية لإيران رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالقتل. وذكرت تقارير اعلامية اليوم الجمعة أن المسؤول الأمني للميليشيا موالية لإيران قد هدد بالفعل رئيس الوزراء العراقي بالقتل، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة “رويترز” عن مسؤولين بالحكومة العراقية القول أن القوات الأمنية داهمت المكتب الرئيسي لكتائب حزب الله العراقي المدعومة إيرانيا.

وذكرت الوكالة أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة من قيادات تلك الميليشيات، وصادرت بعض الصواريخ أثناء المداهمة.

ويأتي كل ذلك في وقت وصل فيه التصعيد بين الطرفين إلى مستوى غير مسبوق ومنذ نهاية الجولة الأولى للحوار بين العراق والولايات المتحدة بشأن تنظيم العلاقات بين البلدين في الحادي عشر من الشهر الجاري، تحولت وسائل الإعلام العراقية الممولة من قبل الحرس الثوري الإيراني، إلى مهاجمة حكومة الكاظمي واتهامها بالعمالة الخارجية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق