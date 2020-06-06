إصابة كورونا تغلق المستشفى الوطني في مدينة نابلس

وطنا اليوم-عمان:أعلنت محافظة نابلس، الخميس، إغلاق المستشفى الوطني مؤقتا؛ لإتاحة المجال للجنة الوبائية لتقييم الوضع وحصر وتحديد مخالطي الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، التي أعلن عنها صباح اليوم.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن المصاب الجديد مخالط لمصاب سابق، وكان يتلقى العلاج قبل اكتشاف الإصابة في المستشفى الوطني، وأن هناك ترتيبات في المستشفى يشرف عليها فريق متخصص.

وأشارت إلى أن حالة المصاب الصحية بسبب الإصابة بحاجة إلى متابعة حيث سيتم تحويله إلى المستشفى العسكري.

ونوهت إلى أن عدد المحجورين منزلياً أكثر من 2500 في نابلس، مؤكدة ضرورة تقيّدهم بتعليمات الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية، مضيفة ان من بين المصابين بالفيروس في المحافظة ممن هم بحاجة لرعاية صحية.

ودعت اللجنة الوبائية في المحافظة عموم المواطنين إلى عدم التهاون في الالتزام بإجراءات السلامة وعلى رأسها ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.