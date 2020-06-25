الرئيسية | عربي و دولي الرئيس اللبناني يحذر: اقتربنا من أجواء الحرب الأهلية

وطنا اليوم-عمان:حذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أن بلاده اقتربت من أجواء الحرب الأهلية على نحو مقلق، مشددا على ضرورة مواجهة الفتنة الطائفية.

وأوضح عون أن البلاد "تمر بأقصى أزماتها الاقتصادية"، على خلفية انهيار غير مسبوق في سعر العملة المحلية.

وفقدت الليرة حوالي 75 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار مع فرض قيود على رؤوس الأموال مما جعل من الصعب على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم من العملات الصعبة.

وهوت الليرة اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة، الثلاثاء، إذ جرى تداولها فوق مستوى 6000 مقابل الدولار في السوق الموازية بحسب متعاملين في السوق، في الوقت الذي أدت فيه أزمة الدولار الحادة إلى زيادة تآكل قيمة العملة الوطنية.

وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم "سويسرا الشرق" ويشتهر بمرافقه وخدماته .

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