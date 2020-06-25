الرئيسية | عربي و دولي ترامب يصدر بيانا هاما بشأن تطبيق السيادة في الضفة والغور

وطنا اليوم-عمان:صرحت كايلين كونواي ، كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب، للصحفيين يوم الخميس بأن الاستعدادات للضم جارية وقالت إن الرئيس سيصدر بياناً هاماً بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية ، والذي من المتوقع البدء به في 1 يوليو ".

واضافت كيليان كونواي: "اعتقد ان للرئيس يوجد ما يريد ان يقول سعيدا بالقيام بذلك" .

واضافت: "لقد تحدث عن هذا بالماضي و سيكون بيان عظيم" وتابعت المستشارة ان "التوقعات المربكة التي كانت في الماضي تبددت. الرئيس يريد ان يكون وكيلا لتحقيق في الشرق الاوسط وهو يحاول ذلك ".

في الوقت نفسه ، ناقش المسؤولون في البيت الأبيض نية إسرائيل في تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة وغور الاردن هذا الأسبوع ، بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب.

من ناحية أخرى ، حذر مسؤولون أوروبيون في الأيام الأخيرة من أن العمل الأحادي من جانب إسرائيل في المناطق المتنازع عليها مخالف للقانون الدولي.

وقالت صحيفة يسرائيل اليوم أن فريق السلام الأمريكي لا ينوي منع إسرائيل من تطبيق السيادة.

وبعبارة أخرى ، يبدو أنه من وجهة نظر الإدارة ، يمكن أن تكون الخطوة التاريخية جارية وهناك تقديرات بأنه قد يكون هناك احتفال في البيت الأبيض ، يحضره رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء بيني غانتس".

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