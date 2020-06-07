شاهدوا : لحظة استشهاد الشاب أحمد عريقات

وطنا اليوم-عمان:نشر الجيش الاحتلال الإسرائيلي شريط فيديو يظهر لحظة استشهاد الشاب أحمد عريقات، مشيرا إلى إنه حاول دهس عددا من جنود الاحتلال على حاجز عسكري شرق القدس.

ويظهر الفيديو لحظة انحراف سيارة الشاب عريقات (27 عاما) بأحد مرافق الجاجز، قبل أن يمطر الجنود الموجودن هناك سيارته بالرصاص.

وتقول أسرة الشهيد عريقات إنه لم يكن يقصد دهس أحد، بل فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ.

وأظهر فيديو آخر التقطه شاب فلسطيني قرب المكان عريقات ملقى على الأرض، حيث ظل ينزف حتى الموت على الحاجز.

وأحمد من أقارب المفاوض الفلسطيني المعروف أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي ندد بمقتل قريبه.

وكتب السياسي الفلسطيني على حسابه بموقع "تويتر"، إن "تسمية الضحية إرهابيا يعكس عقولا وقلوبا وأيادي إجرامية"، منددا بـ"استمرار الأكاذيب في محاولة لتغطية الجرائم".

واعتبر أن سرعة السيارة التي لم تكن تزيد على 5 كيلومترات في الساعة، ليست السرعة المناسبة لشن هجوم، مطالبا بفتح تحقيق دولي في مقتل قريبه.

وحمل صائب عريقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المسؤولية عن مقتل الشاب.

وأشار السياسي الفلسطيني البارز إلى أن أحمد عريقات قتل في يوم زفاف شقيقته، وكان يستعد لعقد قرانه بعد أيام.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينيا، حاول دهس عدد منهم على حاجز "الكونتينر" قرب بلدة أبو ديس.

ويبسكن أحمد عريقات في البلدة الواقعة شرقي القدس، ويعمل في مجال تزيين المركبات والدعاية والإعلان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكان من المقرر أن يعقد أحمد قرانه في مايو الماضي، لكن تم تأجيله بسبب الأوضاع غير المستقرة نتيجة جائحة كورونا، ليصبح الموعد الجديد في يوليو المقبل.



