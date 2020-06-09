الرئيسية | عربي و دولي الهند تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في يوم واحد

وطنا اليوم-عمان:سجلت الهند، قفزة حادة في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس “كوفيد-19” المعروف باسم كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء تسجيل 465 وفاة و15968 إصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الهند إلى 14476 حالة وفاة، فيما لا تزال في البلاد 183022 حالة نشطة للفيروس مقابل 258684 حالة شفاء.

كما تتوزع معظم الإصابات النشطة بين ولايات ماهاراشترا ودلهي وتاميل نادو وكجرات، بحسب ما نقلته صحيفة ندوستان تايمز الهندية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الهند تتجاوز الأغلبية الساحقة في دول العالم من حيث معدل الوفيات جراء كورونا بالنسبة لعدد المواطنين.

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