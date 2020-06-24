الرئيسية | عربي و دولي رغم كورونا .. موسكو تحتفل بذكرى الانتصار على النازية

وطنا اليوم-عمان:شهدت العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، احتفالات حاشدة بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية.

ورغم تفشي فيروس كورونا المستجد بوتيرة متسارعة بالبلاد، ظهر الرئيس فلاديمير بوتين إلى جانب قدامى المحاربين خلال عرض عسكري، دون ارتداء أي منهم كمامات أو اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتحتفل البلاد بهذه المناسبة عادة في التاسع من أيار/ مايو من كل عام، لكنها قررت التأجيل بسبب الجائحة الفيروسية.

الى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى حدد مستقبل عالمنا لعقود، وبقي للأبد في التاريخ كأعظم نصر من حيث الحجم والأهمية والسمو الروحي الأخلاقي.

وقال بوتين في كلمة له اليوم الأربعاء قبيل انطلاق العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء وسط موسكو بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للنصر: "سنتذكر دائما الشعب السوفيتي، بملايين الناس من قوميات مختلفة من جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي، هو من دحر النازية".

وأضاف: "الشعب السوفيتي وضع حدا للمحرقة الرهيبة، وأنقذ العالم من الفاشية، من المستحيل تخيل ما كان سيحصل للعالم لولا الجيش الأحمر".

وأجل بوتين أيضا استفتاء على تعديلات دستورية، كان من المقرر إجراؤه في 22 نيسان/ أبريل الماضي، إلى الأول من تموز/ يوليو المقبل.

ومن شأن التعديلات الدستورية منح الرئيس الروسي، الذي يحكم منذ عقدين، فرصة البقاء بالحكم حتى عام 2036.

وانتصرت روسيا السوفييتية على ألمانيا النازية عام 1945، منهية حربا عالمية استمرت ست سنوات وحصدت أرواح الملايين في أوروبا.

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