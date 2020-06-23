مصر .. تقليص حظر التجول وفتح المقاهي ودور العبادة والسينما

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عن إجراءات احترازية جديدة لكل القطاعات االمختلفة سيتم تطبيقها من السبت القادم 27 حزيران.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه تقرر فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مثل غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

وذكر مدبولي ان الإجراءات الجديدة هي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وتحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2-فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة التاسعة مساءً.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساءًا.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة الرابعة صباًحا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثل غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستطرد: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".