الرئيسية | عربي و دولي السعودية.. إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة للمقيمين فقط

وطنا اليوم-عمان:قررت السعودية إقامة الحج لهذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وفي التفاصيل ، قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس : ‎وفي ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

وأضافت واس : إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، لتؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

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